Immer mehr Belgier fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit und sparen so Geld

Overloop ist eine Lehrerin aus Beersel, die jeden Tag 28 Kilometer zu ihrer Schule in Ottignies radelt. Für die Hin- und Rückfahrt benötigt sie 2,5 Stunden, aber im Mai verdiente sie 162 Euro, unversteuert. Pro Kilometer sind das 15 Eurocents. "Ich fahre seit vier Jahren mit dem Rad zur Arbeit, und das hat meine Lebensqualität enorm verbessert. Das klingt wie ein Klischee, ist aber wirklich wahr", sagt sie und lacht.

Wieviele Personen aber tatsächlich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, weiß keine der zuständigen Behörden oder Fahrradlobbys genau. Nur, dass es langsamer vorangeht, als erhofft, bedauert Wout Baert vo, Fietsberaad Vlaanderen.

"Um die Ziele der flämischen Regierung in Bezug auf die Verkehrsverlagerung zu erreichen, müssen bis 2025 drei Millionen Flamen mit dem Rad zur Arbeit fahren. Man muss auch die demografische Entwicklung berücksichtigen. Der Fortschritt ist zu langsam, deshalb plädieren wir für noch mehr Investitionen in sichere Radwege und Abstellplätze, sonst kommt die gewinnbringende Kombination von Fahrrad und Bahn, Straßenbahn und Bus nicht in die Gänge. Der Erfolg des Fahrrads hängt auch von einem effizienten öffentlichen Verkehr ab", sagt Baert.