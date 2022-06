Lebenslang für "Clan-Chef", 28 Jahre für Auftraggeber: Strafmaß im Aquino-Prozess steht fest

Bei den Opfern war die Zufriedenheit geringer. Einige Mitglieder der Familie Aquino zeigten ihren Unmut deutlich: "Das ist eine Schande, denn wir sind Aquinos. Wir sind sehr enttäuscht, vor allem weil der Auftraggeber nicht zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde."



Nach der Verlesung der Urteile wandte sich der Präsident an die Verurteilten. "Ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass Sie ein faires Verfahren erhalten haben und dass Ihnen jedes Recht eingeräumt wurde, Ihre Meinung zu äußern. Ihre Anwälte haben alles getan, was sie konnten, um Sie zu verteidigen. Sie werden eines Tages die Möglichkeit haben, in diese oder eine andere Gesellschaft zurückzukehren. Möglichkeiten, die das Opfer nicht mehr hat. Ich rate Ihnen, die Zeit zu nutzen, um darüber nachzudenken, wie Sie den Rest Ihres Lebens bewältigen werden. Ich kann Sie nur ermutigen, mutig zu sein und Ihnen empfehlen, Ihre Strafe zu akzeptieren".