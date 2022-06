Blamage in der Nations League: Niederländer bezwingen Belgier vor Heimpublikum mit 4:1

Zum Auftakt der neuen Nations-League-Saison bezwang das Oranje-Team am Freitagabend den Nachbarn in Brüssel vor 43 000 Zuschauern im Brüsseler König-Boudewijn-Stadion auch in der Höhe verdient mit 4:1 (1:0). Für die „Roten Teufel“, die belgischen Nationalmannschaft, war es die erste Heimniederlage seit 6 Jahren. Für beide Mannschaften war es das erste in der Nations League und angesichts des Spielverlaufs hätte der Sieg der Niederländer noch höher ausfallen können.