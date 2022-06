Justizbehörden warnen vor "hochgefährlichen" Ecstasy-Pillen auf dem Extrema Outdoor Festival

Die Limburger Justizbehörden warnen vor Ecstasy-Pillen, die das Vierfache des normalen MDMA-Gehalts enthalten und auf dem Tanzmusikfestival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren die Runde machen. Am Freitag wurde dort eine Ecstasy-Pille gefunden, die eine Dosis von 300 mg MDMA enthielt. Das ist das Vierfache der in normalen Ecstasy-Pillen enthaltenen MDMA-Menge. Die Staatsanwaltschaft stellt fest, dass Ecstasy-Pillen mit einer MDMA-Dosis von mehr als 125 mg potenziell tödlich sein können.