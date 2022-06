Nach vier langen Jahren: Endlich wieder ein Blumenteppich auf dem ‚Grote Markt‘ in Brüssel

Erstmals wurde der Blumenteppich 1971 angelegt. Damals durften Autos noch auf den Platz fahren, und ein großer Teil des Platzes diente als Parkplatz unter freiem Himmel. Der Blumenteppich wird 2022 eine Rekonstruktion dieser ersten Ausgabe sein. Alle Elemente dieses ersten Entwurfs werden sich im Blumenteppich 2022 wiederfinden, darunter der Erzengel Sankt Michael (der Schutzpatron von Brüssel) und der belgische Löwe.

Traditionell kommen beim Verlegen Begonien zum Einsatz. Die Blüten verfügen sie über eine breite Farbpalette und eignen sich wegen ihrer Haltbarkeit besonders gut.

Der diesjährige Entwurf ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen dem mexikanischen Künstler Roo Aguilar Aguado und Koen VondenBusch, einem ehemaligen Schüler von Etienne Stautemas, der seinerzeit den ersten Blumenteppich entwarf.

Hunderte von Helfern legen das Kunstwerk nach streng vorgegebenen Schablonen an. Um den Blumenteppich in seiner ganzen Pracht von oben betrachten zu können, öffnet das Rathaus seine Türen: An drei Tagen (von Freitag bis Sonntag) kann das Blütenmeer von den Balkonen im ersten Stock bewundert werden.