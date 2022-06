Samstag bis zu 26 Grad, aber ab heute Nacht Gewitter und Starkregen: "Kann örtlich heftig sein"

Heute Nachmittag wechseln sich sonnige Abschnitte mit Schichtwolken ab. An den meisten Orten wird es trocken bleiben, aber in den Ardennen kann ein lokaler (Gewitter-)Schauer nicht ganz ausgeschlossen werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 Grad an der Küste und 26 Grad im Landesinneren.

In der Nacht wird von Frankreich aus eine Reihe von Regen- und Gewitterstürmen über das Land ziehen, die örtlich stark sein und in kurzer Zeit viel Regen bringen können. "Örtlich kann es heftig werden", sagt Wettermann Frank Deboosere. "An manchen Orten sind 30 Liter Wasser pro Quadratmeter nicht unmöglich. Es könnte örtlich zu Überschwemmungen kommen."

Morgen früh zieht die Regen- und Gewitterzone von Südwesten her weiter über unser Land, in Richtung Niederlande und Deutschland. Aufgrund der vorhergesagten Schauer gibt das KMI eine Warnstufe Gelb für das gesamte Land aus.