Wallonie fördert Erlernen der niederländischen Sprache um Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern

Die wallonische Regierung hat ihren neuen „Sprachenplan“ verabschiedet, dessen Ziel es ist, die Ausbildung der Menschen zu verbessern und so die Beschäftigungsquote im Süden Belgiens zu erhöhen. Dies gab die regionale Ministerin für Beschäftigung und Ausbildung, Christie Morreale, am Samstag bekannt. Insgesamt werden dafür 2,75 Millionen Euro bereitgestellt. Der Schwerpunkt wird auf den Landessprachen liegen, darunter insbesondere Niederländisch, was die Chancen französischsprachiger Arbeitnehmer auf einen Arbeitsplatz verbessern soll, wie der wallonische Ministerpräsident Elio Di Rupo betonte.