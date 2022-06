Aalter gibt großen Hochzeitsempfang für Paare, die während der Corona-Krise geheiratet haben

Während der Corona-Krise haben in Aalter 142 Paare geheiratet. "Wir haben alle angeschrieben und eingeladen", so Stadtrat Dirk De Smul. "Leider mussten wir feststellen, dass in dieser kurzen Zeit bereits drei Menschen ihren Partner durch einen Unfall oder eine Krankheit verloren haben. Andere Paare konnten nicht teilnehmen, weil sie während des verlängerten Wochenendes auf Reisen waren. Wieder andere sind bereits aus Aalter weggezogen. In alle Ecken des Landes, und ein Paar hat sich sogar für ein neues Leben in Australien entschieden. Insgesamt sind 45 Paare unserer Einladung gefolgt. Es war eine tolle Party ."