Gewitter und viel Regen, Code Orange in West- und Ostflandern: "Kann örtlich intensiv sein"

Am heutigen Sonntag ist es meist stark bewölkt und es ziehen zahlreiche Regenschauer und Gewitter über das Land, die örtlich heftig sein können und in kurzer Zeit viel Niederschlag verursachen. Örtlich können 30 Liter Wasser pro Quadratmeter fallen, oder sogar mehr. Es ist schwer vorherzusagen, wo genau es schwere Gewitter geben wird, da sie sehr lokal begrenzt sein werden.

Zurzeit regnet es in weiten Teilen von West- und Ostflanderns besonders intensiv. "Die Regenzone wird für die nächsten Stunden andauern", so VRT-Meteorologe Bram Verbruggen.

Aus diesem Grund hat das KMI für die Provinzen West- und Ostflandern vorübergehend - bis 11 Uhr - den Code Orange ausgerufen. Für den Rest des Landes gilt in den nächsten Stunden der Code Gelb.

Im Laufe des Tages erwartet das KMI in den anderen Regionen, vor allem in der Osthälfte des Landes und in der Nähe der Niederlande, ausgeprägtere und strukturierte Gewitter. Hagel und starke Windböen sind möglich. Am Ende des Nachmittags wird es im äußersten Westen wieder trocken bleiben.