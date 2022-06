Prinzessin Astrid leitet belgische Handelsmission in den Vereinigten Staaten

Zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Coronapandemie leitet Prinzessin Astrid (Foto) eine belgische Außenhandelsmission. Am Samstag überquerten die jüngere Schwester von König Filip und nicht weniger als 459 Geschäftsleute den Atlantik, um an der bisher größten Handelsmission unseres Landes in den Vereinigten Staaten teilzunehmen. In der kommenden Woche wird die Delegation von Atlanta im Süden nach Boston im Norden reisen und auf dem Weg dorthin auch New York besuchen. Ziel ist es, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Ländern in so unterschiedlichen Bereichen wie erneuerbare Energien, Biotechnologie, Gastronomie und Cybersicherheit zu stärken und auszubauen.