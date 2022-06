Schafschurfest in der Kesselse Heide begeistert weniger Besucher als erwartet

In der Kesselse Heide in Nijlen (Provinz Antwerpen) fand am heutigen Sonntag nach zweijähriger Pause wieder das Schafschurfest statt. Jeder konnte sich ansehen, wie die Heidschnucken des Kemp-Vereins ihr Winterkleid verloren. Die Veranstaltung zog weniger Besucher an als erwartet, was wahrscheinlich auf das schlechte Wetter zurückzuführen war.