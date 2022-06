Schwere Unwetter: Schlammströme in den Provinzen Lüttich und Namür, Überschwemmungen in Flämisch-Brabant und Limburg

In Flandern erhalten wir viele Berichte über Überschwemmungen, insbesondere aus der Kleinstadt Landen in der Provinz Flämisch-Brabant (Video oben). "Unsere Gemeinde ist derzeit sehr stark von Überschwemmungen betroffen", sagt Bürgermeister Gino Debroux. "Der Krisenstab ist im Moment zusammen. Es ist schwierig für unsere Rettungsdienste, die kritischen Gebiete zu erreichen. Auch aus Limburg erreichen uns Berichte über überflutete Straßen.

Starke Regenfälle führen zu Verkehrsproblemen in der Provinz Namur und insbesondere in Andenne. Dies berichtet die dortige Feuerwehr. Mehrere Straßen stehen unter Wasser und Häuser sind überflutet. Auch in Borgworm (Waremme) in der Provinz Lüttich gibt es viele Probleme. Vereinzelt kommt es zu Schlammlawinen.

Schlammlawine in Borgworm (Waremme):