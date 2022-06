Süd-Koreanerin Hayoung Choi (24) gewinnt Königin Elisabeth Cello-Wettbewerb

Die Gewinnerin, Hayoung Choi wurde in Bielefeld, Deutschland, geboren und studierte an der Nationalen Kunstuniversität Korea, an der Purcell School for Young Musicians in England und an der Kronberg Akademie in Deutschland. Sie hat bereits internationale Wettbewerbe gewonnen. Schon im Halbfinale überzeugte sie mit einem ungewöhnlichen Werk des polnischen Komponisten Penderecki, bei dem sie ihr Cello sehr ungewöhnlich bespielte. Kommentar der Experten: "Das war Punk auf dem Cello". Übrigens: Die Preisträgerin ist in ihrer Freizeit auch Jazz-Schlagzeugerin. Sehen und hören Sie selbst: