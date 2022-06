Vergewaltigung in Laakdal: Polizei sucht mit Steckbrief nach dem Täter

Auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft Antwerpen, Abteilung Turnhout, verbreitete die Polizei eine Fahndungsmeldung im Zusammenhang mit einem Vergewaltigungsfall. Am Donnerstag, den 25. November 2021, gegen 7.30 Uhr, wurde eine Frau auf dem Fußballplatz in der Rauwstraat in Laakdal vergewaltigt.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen etwa 50 Jahre alten Mann, 1,85 m groß und von kräftiger Statur. Er hat kurzes, dunkelbraunes Haar, dunkle Augen, einen stoppeligen Bart und eine getönte Haut. Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug er eine dunkle Kapuzenjacke mit Reißverschluss, dunkle Jeans und Latexhandschuhe. Er wirkte ungepflegt und hatte einen durchdringenden Körpergeruch nach Schweiß und Zigaretten. Er sprach schlecht Niederländisch.

Wer den Mann wiedererkennt oder weitere Informationen zu dem Fall hat, kann sich an die Polizei wenden: opsporingen@police.belgium.eu oder über die kostenlose Nummer 0800/30 300. Der vollständige Bericht ist auch auf der Website der Polizei zu finden.