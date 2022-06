Akuter Personalmangel im überfüllten Festivalsommer: Unternehmen suchen fieberhaft Mitarbeiter

Einige Unternehmen gehen noch einen Schritt weiter. Sie nehmen bereits jetzt für die nächsten Monate keine Projekte oder Aufträge mehr an, weil sie wissen, dass sie nicht in der Lage sein werden, ausreichend Personal und/oder Material zu liefern. Der Grund: Die Zahl der Veranstaltungen in diesem Sommer boomt aufgrund der beispiellosen Kombination aus großen Festivals - oft mit Verlängerungstagen - und verschobenen Veranstaltungen und Konzerten.

Was das Material betrifft, so spielen zwei Faktoren eine Rolle. "Es gibt einen weltweiten Mangel an Mikrochips. Dies betrifft den Automobilsektor, aber alle unsere Geräte enthalten ähnliche Chips. Es ist also unmöglich, zusätzliche Mikrofone, Verstärker oder Mischpulte bei unseren Lieferanten zu bestellen. Das Material ist einfach nicht vorhanden und das führt in Kombination mit dem überfüllten Festivalprogramm unweigerlich zu Problemen.