Auffallend viele tote Möwen in Nieuwpoort: "Wahrscheinlich eine Variante der Vogelgrippe"

Das Virus ist für Menschen ungefährlich, aber bei Haustieren ist trotzdem Vorsicht geboten, warnt David. "Die Menschen sollten Handschuhe tragen, wenn sie kranke Vögel anfassen, oder sich danach gründlich die Hände waschen. Denn es ist möglich, das Virus auf andere Tiere zu übertragen. Für Menschen, die viel in der Natur in Nieuwpoort unterwegs sind, ist es wichtig, ihre Schuhe rechtzeitig zu reinigen. Denn wenn sie in den Kot kranker Möwen treten, können Sie das Virus mit nach Hause tragen."

Jeder, der ein geschwächtes Tier findet, kann es in die Vogelschutzwarte bringen. "Die kranken Vögel werden nicht wegfliegen, wenn sich Menschen nähern. Die Vogelschutzwarte kann ihnen eine gewisse Pflege zukommen lassen. Ein wirksames Mittel gegen das Vogelgrippevirus gibt es jedoch noch nicht. Die sehr kranken Vögel, die Krämpfe haben, werden von ihrem Elend erlöst. Vorerst müssen wir abwarten, ob das Virus auch in der großen Brutkolonie der Möwen in Brügge auftritt", schließt David.