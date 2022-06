Brüsseler Stadtgemeinde Schaarbeek: Mann in kritischem Zustand nach Stichwunden

Ein Mann ist mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er in der Brüsseler Gemeinde Schaarbeek in den Hals gestochen wurde. Der Mann wurde am Sonntag gegen 18:45 Uhr auf dem Kolonel Bremerplein angegriffen. Einige Stunden später wurden 5 Verdächtige von der Polizei in Frankreich festgenommen. Das Opfer ist ein Mann im Alter von etwa 50 Jahrens.