Fast eine halbe Million Übernachtungen an der Küste während des langen Pfingstwochenendes

Rund 490.000 Übernachtungen wurden an Flanderns Küste während des dreitägigen Wochenendes verzeichnet, was einem Anstieg von 8% gegenüber dem gleichen Wochenende im letzten Jahr entspricht, wie Westtoer, das Fremdenverkehrsamt der Provinz Westflandern, am Pfingstmontag mitteilte.