Französischsprachige Grüne Ecolo wollen allen Belgiern im Alter von 25 Jahren 30.000 Euro schenken

Der Vorschlag der Grünen schließt sich an eine Reihe von Vorschlägen anderer Parteien an. So hat sich der PS-Vorsitzende Paul Magnette (frankophone Sozialisten) bereits für die Idee eines Grundeinkommens für junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren ausgesprochen.

Der Präsident von MR (frankophone Liberale), Georges-Louis Bouchez, hatte zuvor ein "Jugendkapital" in Höhe von 25.000 Euro für junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren ins Gespräch gebracht, ein Vorschlag, der dem Ecolo-Vorschlag ähnlich zu sein scheint, aber an Bedingungen geknüpft ist. Das Geld muss zum Beispiel für ein Studienprojekt, den Kauf einer ersten Wohnung oder die Aufnahme einer gewerblichen Tätigkeit verwendet werden. Die Partei Les Engagés (frankophone Christdemokraten), die früher unter dem Namen cdH bekannt war, befürwortet ein monatliches Grundeinkommen von 600 EUR für alle über 18 Jahre.