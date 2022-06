Großbrand in einer Gewächshausanlage: Wohnmobile und Oldtimer gehen in Flammen auf

In Overschelde bei Wetteren (Provinz Ostflandern) brach in Gewächshäusern ein Feuer aus. Das Feuer ist unter Kontrolle. Die Bewohner von Overschelde mussten vorsorglich Fenster und Türen schließen und die Klimaanlage ausschalten. In den Gewächshäusern waren Wohnmobile, Caravans und Oldtimer geparkt.