Das Haus von Kinderschänder Marc Dutroux wird abgerissen

In Marcinelle bei Charleroi in der Provinz Hennegau ist am Dienstag mit dem Abriss des Hauses von Kinderschänder Marc Dutroux begonnen worden. Dutroux entführte und vergewaltigte 1995 und 1996 sechs Mädchen. Nur zwei von ihnen überlebten das Grauen. Diese konnten aus dem Keller dieses Hauses befreit werden. Dutroux hatte hier einen speziellen Keller gebaut, um diese Kinder einzusperren.