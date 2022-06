Sozialkonflikt: Pilotenstreik bei Brussels Airlines kurz vor den Ferien - Die Gesellschaft reagiert und streicht Flüge

Die Piloten der belgischen Fluggesellschaft Brussels Airlines, eine 100%ige Lufthansa-Tochter, verhandeln derzeit mit der Direktion über ein Abkommen zu besseren Arbeitsumständen und zu einer rückwirkenden Indexanpassung der Löhne und Gehälter der vergangenen beiden Jahre. Da ein Schlichtungsgespräch am Dienstag zu keiner Einigung führte, kommt es Ende Juni, also nur kurz vor den Sommerferien, wohl zu einem dreitätigen Streik. Am Mittwoch kündigte Brussels Airlines an, im Juni und Juli Flüge innerhalb Europas zu streichen, "um den Arbeitsdruck zu senken."