Am vergangenen Wochenende wurde beim Jahrmarkt in Herne in der Provinz Flämisch-Brabant das 1.000. Kaltblutfohlen geboren, dass mithilfe einer provinzialen Zuchtprämie zur Welt kam. Dabei wurde bekanntgegeben, dass diese Zuchtprämien in ihrer Auszahlung angepasst werden, um Missbrauch zu vermeiden. In jüngster Vergangenheit wurde bekannt, dass Brabanter Kaltblüter nach Japan verkauft wurden, um aus deren Fleisch Sushi zu machen.