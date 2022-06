In Belgien steigen diese Woche wieder die Preise für Heizöl

Die Maximalpreise für Heizöl steigen in Belgien weiter auf Rekordhöhe. Für Bestellungen ab 2.000 Liter Heizöl vom Typ 50S werden am Mittwoch 1,4398 € pro Liter fällig, ein Anstieg um 7,28 Eurocent, wie das belgische Wirtschaftsministerium mitteilt.

Für Bestellungen unter 2.000 Liter muss dann 1,4717 € pro Liter bezahlt werden, ebenfalls ein Anstieg um 7,28 Eurocent. Damit werden seit Mitte März 2022 wieder neue Rekordpreise erreicht.

Heizöl ist seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sehr teuer geworden. Das liegt nicht an einem Ölmangel oder an Boykotts, sondern an der Unruhe und an Spekulationen mit diesem Energiestoff an den internationalen Märkten.

In Belgien ist Heizöl noch immer beliebt und weit verbreitet. Rund ein Drittel aller Häuser und Wohnungen in Flandern nutzen diese Energiequelle zum Heizen und in der Wallonie ist das bei rund der Hälfte aller Haushalte der Fall.

Inzwischen aber ist es verboten, neue Ölheizungen in unserem Land zu bauen und zwar dort, wo die Anliegerstraßen bzw. Neubaugebiete ans Erdgasnetz angeschlossen sind. Reparaturen an Ölheizungen werden aber weiter durchgeführt.