Lehrermangel in Flandern: Schulträger kritisieren den Unterrichtsminister

Die beiden größten Schulträger in Flandern fordern von der Landesregierung ein Notdekret, wie es auch im Zuge der Corona- und der Ukrainekrise eines gab. Nur so sei der akute Lehrermangel kurzfristig zu bekämpfen. Mit einem solchen Dekret könnten Hindernisse für Quereinsteiger in den Unterricht beseitigt werden und die Erfahrungen bzw. die bisher geleisteten Berufsjahre mit einberechnet werden. Diese könnten, wie bei den Engpassberufen, hier ebenfalls von 10 auf 20 Jahre angehoben werden.

Das würde auch bedeuten, dass man Quereinsteigern mehr Gehalt zahlen könne, wie Koen Pelleriaux von GO! gegenüber VRT NWS erklärte: „Wir wollen gerne mehr Betriebszugehörigkeit bezahlen, weil wir derzeit mit anderen Sektoren mit auf dem Rücken gebundenen Händen um neues Personal kämpfen.“ Die Schulträger in Flandern wollen ihre Mittel auch flexibler einsetzen können, um Jahresziele statt nur Unterrichtsstunden zu vermitteln und um in bestimmten Fällen in großen Klassen mit Lehrkraftteams arbeiten zu können.

Zudem werfen der Gemeinschafts- und der katholische Unterricht Bildungsminister Weyts vor, er habe langfristig keinen Plan, um gegen diesen Lehrermangel vorzugehen. Nach wie vor könnten an vielen Schulen Fächer wochenlang nicht gegeben werden, da die Fachlehrer fehlen. Das führe zu zahlreichen Frei- und Fehlstunden und nicht zuletzt sei auch das allgemein schlechte Resultat für z.B. das Fach Mathematik im Sekundarschulwesen auf diesen Lehrermangel zurückzuführen. Dies wird nicht zuletzt hierzulande auch von den Elternverbänden empfohlen.