Zukunftsplan für den Schienenverkehr: Die belgische Bahn braucht 3,4 Mia. € zur Umsetzung

Die belgische Eisenbahngesellschaft NMBS/SNCB braucht vom belgischen Staat rund 3,4 Mia. € zur Umsetzung des Zukunftsplans für den Schienenverkehr und um in entsprechende Projekte investieren zu können. Dies betrifft in erster Linie die Infrastruktur der Bahn, denn, so verlautet aus Bahnkreisen, um eine zentrale Rolle in der Mobilität der Zukunft einnehmen zu können, braucht es Geld.