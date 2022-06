Zum ersten Mal seit 12 Jahren: Belgiens Königspaar reist in die ehemalige Kolonie Kongo

König Philippe und Königin Mathilde besuchen in den nächsten 7 Tagen die Demokratische Republik Kongo. Das belgische Königspaar geht damit auf eine Einladung von Präsident Félix Tschisekedi ein. Dies ist der erste offizielle Besuch eines belgischen Königspaares in der ehemaligen Kolonie Kongo seit 12 Jahren. Unser Foto oben zeigt König Philippe und Präsisdent Tschisekedi am Dienstag in KInshasa kurz nach der Ankunft des belgischen Monarchen.