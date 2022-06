Die Polizei stürmt ein weiteres Mal einen Standort von PostNL

Die Ermittlungen gegen PostNL wegen arbeitsrechtlichen und sozialen Missständen in Belgien laufen bereits seit geraumer Zeit. Beim Arbeitsauditoriat in Mechelen, bei dem alle Fäden zusammenlaufen, wurde dies bestätigt. Vor einigen Wochen wurden bereits drei PostNL-Standorte durchsucht und zwar in den flämischen Ortschaften Willebroek, Wommelgem und Turnhout.

Zeitweise wurden einige Manager und Direktoren des Paketzustellers in Untersuchungshaft genommen. Ihnen wurde die Bildung einer kriminellen Vereinigung, Menschenhandel und verbotene Beschäftigung von Minderjährigen und nicht sozialversicherten Mitarbeitern bei Subunternehmern vorgeworfen.

Bei PostNL wurde die Razzia in Sint-Truiden ebenfalls bestätigt. Dort hieß es am Morgen: „Die Sozialinspektion und das Bundesverkehrsministerium sind anwesend, um nachzugehen, ob alles in Ordnung ist. Vorläufig hat der Einfall keine Folgen für die Arbeit. Alle Pakete werden zeitig ausgeliefert und können fristgerecht zugestellt werden.“