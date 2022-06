König Philippe bezeugt sein tiefstes Bedauern: "Das Kolonialregime war von Diskriminierung und Rassismus gekennzeichnet"

In seiner mit Spannung erwarteten Ansprache vor dem kongolesischen Parlament in Kinshasa hat Belgiens König Philippe sein „tiefstes Bedauern“ für die Untaten aus der kolonialen Vergangenheit bezeugt. Er wiederholte damit sein Bedauern, das er vor 2 Jahren in einem Schreiben an den kongolesischen Präsidenten Félix Tschisekedi bezeugte. Doch in seiner Rede vor den Kongolesen ging der belgische König näher auf das ein, was damals geschah und was damals falsch war. Doch zu einer echten Entschuldigung kam es nicht.