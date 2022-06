König Philippe gibt Kongo eine seltene historische Maske zurück

Professor Henri Bundjoko, Direktor des Nationalmuseums in Kinshasa, freut sich darüber, dass es in Belgien Bestrebungen gibt, um sowohl legal erworbene, als auch während der Kolonialzeit geraubte Kunstwerke zurückgegeben werden: „Das sind Objekte, die vor langer Zeit in den Westen gegangen sind und die jetzt in ihr Herkunftsland zurückkommen. Für uns ist das der Geist unserer Vorfahren, der zurückkommt. Es ist wichtig, dass sich die Kongolesen ihre eigene Kultur zu eigen machen können.“

Bald wird im belgischen Bundesparlament über ein Gesetz abgestimmt, dass die Rückgabe von Raubkunst an die ehemaligen Kolonien in Afrika regelt. Sobald dieses Gesetz in Kraft tritt, wird eine Kommission untersuchen, welche Objekte illegal nach Belgien gekommen sind und somit zurückgegeben werden können.