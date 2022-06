Russischer Discounter eröffnet in Opwijk: "Da sind wir nicht glücklich mit"

In Opwijk in der Provinz Flämisch-Brabant wird der russische Discounter Mere seinen ersten Supermarkt in Belgien eröffnen (Foto). Mere will mit einer einfachen Einrichtung z.B. Produkte auf Paletten und mit einen beschränkten Angebot andere Warenhaus- und Discounterketten in unserem Land um bis zu 20 % im Preis unterbieten. Die Einwohner von Opwijk sehen dieser Eröffnung seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine eher mit Ablehnung entgegen. Inzwischen sorgt ein chinesischer Pop up-Modeshop für lange Warteschlangen in Antwerpen (Video unten).