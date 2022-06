Vier Briten sammeln Geld, um einen Schützengraben aus dem Ersten Weltkrieg in Ypern zu retten

Vier britische Staatsbürger haben eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um einen Schützengraben aus dem Ersten Weltkrieg in Boezinge bei Ypern in Westflandern retten und restaurieren zu können. Im Februar war der dazu gehörende Unterstand „Yorkshire Trench“ (Foto oben) eingestürzt und am Schützengraben selbst sind dringend Arbeiten zur Erhaltung nötig. Bisher konnten die Initiatoren 11.000 € einsammeln.