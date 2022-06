Vilvoorde: Die Polizei begleitet eine Schwanenfamilie auf ihren Spaziergang durch die Stadt

Die Polizei wurde bereits kurz nach 6 Uhr am Mittwochmorgen. Doch schon kurz nach dem die Schwäne am Kreisverkehr an der Luchthavenlaan gesehen wurden, gingen sie bereits ins verkehrsberuhigte Stadtzentrum, wo kaum noch Verkehr ist.

Trotzdem beschloss die Polizei auf Nummer sicher zu gehen und kommandierte einige Beamten zur Begleitung der 2 erwachsenen Schwäne und deren 6 Küken ab.

Nach dem sie gegen 10 Uhr am Morgen wieder in die verkehrsmäßig eher gefährliche d’Aubreméstraat einbiegen konnten, wurden sie vorsichtig in Richtung Stadtpark gedrängt.