Akuter Lehrermangel in Flandern - Einige Schulen sagen Prüfungen ab

Hier wird bemängelt, dass der Personalmangel im Unterrichtswesen auch zum Problem für die Qualität des Unterrichts führt. Inzwischen werden sogar vereinzelt die Prüfungen am Jahresende abgesagt, denn „wenn nichts unterrichtet wurde, dann kann man auch nichts prüfen lassen…“

Was in der Vergangenheit eher ein Problem in den Städten war - Gent, Antwerpen, Löwen, Brüssel - zeigt sich heute auch in kleineren Städten und Gemeinden. Inzwischen z.B. mangelt es auch an Lehrkräften in den Kindergärten in der Provinz Limburg.

Und auf Ebene der Fächer hat sich auch einiges zum Negativen verändert. Seit Jahren gibt es bereits einen deutlichen Mangel an Lehrkräften für die Fächer Niederländisch, Französisch und Mathe. Doch in der jüngeren Vergangenheit kamen in Flandern auch Englisch, Bio, Chemie oder auch Physik hinzu, wie beim Arbeitsamt zu vernehmen ist.