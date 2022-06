Der jährliche Armutspreis im Wohlfahrtsbereich geht an eine Brüsseler Jugendeinrichtung

Der Armutspreis der Wohlfahrt in Flandern geht dieses Jahr an die Vereinigung Centrum West, die Jugendabteilung der Brüsseler Sozialeinrichtung D’Broej. Diese Einrichtung kümmert sich um die Freizeitgestaltung von hunderten Kindern und Jugendlichen in der belgischen Hauptstadt Brüssel und dies besonders in Stadtvierteln, in denen viele Familien in Armut leben müssen.