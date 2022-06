Diesel wird in Belgien schon wieder teurer: 2,188 € pro Liter

Am Freitag, 10. Juni, wird Dieselkraftstoff an der Zapfsäule in Belgien wieder teurer. Ab dann kostet ein Liter Diesel (B7) maximal 2,188 €. Nach Angaben des belgischen Wirtschaftsministeriums ist dies ein Anstieg um 4,4 % gegenüber der letzten Preisanpassung.