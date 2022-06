Flanderns Arbeitsamt bietet eine Rekordzahl an offenen Stellen an

Seinerzeit aber galt noch der Corona-Lockdown, zumindest in Teilbereichen. Doch selbst im Vergleich zu 2019 ist der Anstieg enorm und beläuft sich auf rund 40 %. In letzter Zeit sticht das Unterrichtswesen deutlich heraus, denn es herrscht in Flandern ein akuter Lehrermangel (siehe weitere Beiträge an anderer Stelle bei flanderninfo.be. Doch auch in der Gastronomie, im Bereich Freizeitgestaltung, in der Kultur und im Sportbereich werden immer mehr neue Mitarbeiter und Fachkräfte gesucht.

In diesen Sektoren hat sich die Zahl der Stellenangebote im vergangenen Jahr mehr oder weniger verdoppelt, wie Adel Mouchalleh vom VDAB gegenüber VRT NWS angibt: „Die Zahlen sind auch durch den Wegfall der Coronamaßnahmen letztes Jahr zu erklären. Es ist wieder mehr möglich und die Wirtschaft lebt wieder auf. Wir sehen auch den Mangel, der sich immer mehr verstärkt und der den Arbeitsmarkt verbrennt. Und wir beobachten, dass die Arbeitgeber schneller und häufiger als früher bei uns anklopfen. Sie suchen hier ihre Leute, ihre Arbeitskräfte, um ihre offenen Stellen besetzen zu können.“