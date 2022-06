Nations League: Die Roten Teufel gewinnen mit 6:1 gegen Polen

Nach der 1:4-Blamage gegen die Niederlande rehabilitierte sich die belgische Fußball-Nationalmannschaft am Mittwochabend im Nations League-Spiel gegen Polen. Die Roten Teufel gewannen trotz eines Führungstreffers durch den unvermeidlichen Robert Lewandowski in Brüssel mit 6:1 gegen die Polen. Die meisten Tore fielen in der zweiten Halbzeit.