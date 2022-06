Nach Salmonellen bei "Kinder": Hausdurchsuchungen bei Ferrero in Belgien und Luxemburg

Die Ermittler beschlagnahmten Dokumente und Computer. Das Ferrero-Werk in Arlon wurde am 8. April geschlossen, nach dem bekannt wurde, dass Verbraucher nach dem Genuss von dort produzierten Süßwaren der Marke Kinder erkrankt waren. Die FAVV entdeckte dort Salmonellen in den Ventilen einer Anlage für Rohstoffzufuhr in der Produktion.

Bis heute ist das Werk nicht wieder in Betrieb genommen worden, auch wenn entsprechende Vorbereitungen bereits angelaufen waren. Über 100 Personen in Europa und auch einige Verbraucher in den USA waren nach dem Verzehr von z.B. Überraschungseiern von Kinder an Salmonellen-Vergiftung erkrankt. Ferrero hatte es versäumt, die belgische Lebensmittelagentur FAVV über den Vorfall zu unterrichten, was nach wie vor Gegenstand der Ermittlungen ist.