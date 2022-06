US-Unternehmen investiert 300 Mio. € in eine Fabrik für grünen Wasserstoff in Antwerpen

"Gamechanger"

Das Werk soll ab 2024 den ersten grünen Wasserstoff herstellen. Für Jacques Vandermeiren, CEO des Fusionshafens Port of Antwerp-Bruges, ist diese US-Investierung „ein erster Baustein“ auf dem Weg zum Umbau des Hafens zum wichtigsten Hafen Europas im Bereich Nachhaltigkeit.

Plug Power selbst plant schon jetzt, die Produktionskapazität für umweltfreundlichen Wasserstoff innerhalb von 10 Jahren zu verdreifachen. Flanderns Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) nannte diese Investition einen „Gamechanger, um Flandern zu DEM Wasserstoffhub Europas zu machen.“ Jambon gehört zur flämischen Delegation bei der belgischen Handelsmission in den USA, in deren Rahmen das Abkommen mit Plug Power am Mittwoch in New York unterzeichnet wurde (Video oben).