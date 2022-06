Ventilus: Westflanderns Unternehmer fordern einer überirdische Hochspannungslinie

Die Unternehmens- und Geschäftswelt in der Provinz Westflandern fordert, dass die Ventilus-Hochspannungslinie überirdisch angelegt wird. In einem Schreiben an die flämische Landesregierung rufen die Unternehmerverbände Agoria, Comeos und VOKA dazu auf, das entsprechende Dossier zu beschleunigen: "Wird Ventilus unterirdisch gebaut, dann verlieren unsere Unternehmen gleich zweimal."