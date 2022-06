Corona in Belgien: Das Virus verbreitet sich wieder schneller

In den vergangenen sieben Tagen wurden im Schnitt 55 Corona-Patienten pro Tag ins Krankenhaus eingeliefert. Das sind 6 Prozent weniger als in der Vorwoche. Zurzeit werden 890 Patienten mit einer Corona-Infektion stationär behandelt, (-1 Prozent). 71 Corona-Patienten wurde auf eine Intensivstation (-7 Prozent) eingewiesen. Seit Ende Juli 2021 war die Belegung der Intensivstation mit Corona-Patienten nicht mehr so gering.

Zwischen dem 31. Mai und dem 6. Juni wurden pro Tag im Schnitt 1.357 Neuinfektionen registriert. Dies entspricht einem Anstieg von 3 Prozent gegenüber der Vorwoche. Damit bestätigt sich ein Aufwärtstrend, der sich zum ersten Mal seit Wochen zeigt. Dabei sei darauf hingewiesen, dass die Zahl der Infektionen unterschätzt wird. Nicht jeder lässt nach einem positiven Selbsttest einen PCR-Test durchführen.

Pro Tag wurden im Schnitt 10 090 Corona-Tests durchgeführt, 3 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die Positivitätsrate steigt damit auf 15,3 Prozent (+1,2 Prozent).

Die Reproduktionsrate (R-Wert) liegt bei 1,03 (+23 Prozent) und damit wieder über 1. Das heißt, dass das Virus an Stärke gewinnt.

Zwischen dem 31. Mai und dem 6. Juni sind pro Tag im Schnitt sechs Menschen an den Folgen von Corona gestorben. Das ist ein Rückgang um 2 Prozent im Vergleich zum vorangegangenen Zeitraum. Seit Beginn der Pandemie vor über zwei Jahren sind 31.816 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona zu beklagen.

9.242.976 Menschen (80,23 Prozent der Gesamtbevölkerung) sind vollständig gegen Corona geimpft worden. 7 147 073 Personen (62,03 Prozent der Bevölkerung) haben außerdem eine Wiederholungsimpfung erhalten. Insgesamt wurden bereits 25,4 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs verabreicht.