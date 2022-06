Erste Filiale der russischen Supermarktkette Mere in Opwijk eröffnet

Die erste Filiale der russischen Billigkette Mere (Foto) ist am Donnerstag in Opwijk (Provinz Flämisch-Brabant) ohne viel Tamtam eröffnet worden. Wegen des Krieges in der Ukraine waren die Gemeindebehörden nicht sehr angetan von der Ankunft der russischen Unternehmer. Sie hatten versucht, die Eröffnung so lange wie möglich hinauszuzögern. Die Staatssekretärin für Verbraucherschutz, Eva De Bleeker (flämische Liberale, Open VLD), erklärte, sie werde den neuen Supermarkt auf die Einhaltung aller geltenden Vorschriften hin überprüfen lassen.