Europäische Zentralbank erhöht die Zinsen: Was bedeutet das für unseren Geldbeutel?

"Am Tiefpunkt der Pandemie lag der 10-jährige Zinssatz für Geldanleihen bei fast -0,5 Prozent am Boden. Heute ist er bereits auf fast 2 Prozent angestiegen”, sagt Hans Bevers, Chefökonom bei Degroof Petercam, in De morgen auf im flämischen Rundfunk Radio 1. Aber glücklicherweise haben die Länder in den letzten Jahren auch ihren gesunden Menschenverstand walten lassen und die Laufzeiten ihrer ausstehenden Schulden verlängert, stellt Bevers fest.

In Belgien wurde die Laufzeit der Darlehen von rund 7 Jahren auf über 10 Jahre verlängert, sodass der Staat jetzt einen durchschnittlichen Zinssatz von 1,32 Prozent zahlt. Die Zinserhöhungen werden sich also weniger stark auf den belgischen Staathaushalt auswirken und stellen einen “mildernden Faktor" dar, sagt Hans Bevers. Auch aus diesem Grund erwartet der Ökonom nicht, dass Zinserhöhungen für Länder mit einer hohen Staatsverschuldung unmittelbar große Probleme verursachen werden: "Aber die Ausgangslage ist natürlich weniger komfortabel.”