Nur knapp die Hälfte der über 80-Jährigen sagt Ja zur zweiten Boosterimpfung

"Wir machen dieses Angebot, um den meist gefährdeten Personen einen zusätzlichen Schutz zu bieten, noch bevor die Zahl der Todesfälle und der Krankenhauseinweisungen steigt", sagt Joris Moonens vom flämischen Gesundheitsamt: “Wir können nicht mehr tun, als die zweite Auffrischungsimpfung anzubieten. Jeder kann selbst entscheiden, eventuell mit seinem Hausarzt, ob er sie in Anspruch nehmen will oder nicht.”

Warum die über 80-Jährigen das Angebot nur zögerlich wahrnehmen, wurde nicht ergründet. Moonens: "Die Leute sind bereits mehrmals geimpft worden und warten jetzt vielleicht auf den Herbst, um ihre zweite Auffrischung zu bekommen. Corona scheint in den Köpfen vieler Leute in den Hintergrund getreten zu sein. All diese Faktoren werden eine Rolle spielen.”