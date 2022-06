Staatsanwaltschaft untersucht Zusammenstoß zwischen Radfahrern mit Todesfolge

Der tödliche Zusammenstoß ereignete sich am 1. Juni auf einem Treidelpfad am Albertkanal: "Kurz vor Oelegem wollte eine Gruppe von fünfzehn Radsportlern einen Mann auf einem Elektrofahrrad überholen", berichtet Kristof Aerts von der Antwerpener Staatsanwaltschaft: "Einer der an der Spitze fahrenden Renner knallte mit dem Opfer zusammen. Der Mann ist schwer gestürzt und mit dem Kopf auf dem asphaltierten Weg aufgeschlagen. Am Dienstag ist er an seinen Verletzungen gestorben."