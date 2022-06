Am 20. Juni will das Sicherheitspersonal am Brüsseler Flughafen streiken

Jo Vanrutten von der sozialistischen Gewerkschaft ABVV/FGTB erklärte gegenüber VRT NWS, dass das Sicherheitspersonal des Flughafens Zaventem am nationalen Aktionstag der Gewerkschaften am 20. Juni teilnehmen wird. Vanrutten vertritt das Personal, das am Flughafen für die private Sicherheitsfirma G4S arbeitet. "Wir fordern unter anderem mehr Kaufkraft und protestieren auch gegen die hohe Arbeitsbelastung am Flughafen. Wir wollen ein ganz klares Zeichen setzen, sowohl an die Geschäftsführung als auch an die Regierung".

Die Aktion des Sicherheitspersonals am 20. Juni wird wahrscheinlich zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. "Etwa 80 % des Personals sind bereit zu streiken, und ich kann nicht ausschließen, dass sich der Rest anschließt. Möglicherweise wird es einen Mindestdienstleistung geben, aber es ist nicht unsere Aufgabe, diese zu organisieren. Auf jeden Fall wird es keinen reibungslosen Ablauf an den Sicherheitskontrollstellen geben".

"Ich weiß auch, dass wir nicht das einzige Unternehmen am Flughafen sein werden, das am 20. Juni streiken wird. An diesem Tag kann also nichts als selbstverständlich angesehen werden. Es könnte der Beginn eines heißen Aktionssommers sein. Ich kann jetzt noch nicht garantieren, dass dies der einzige Tag sein wird, an dem gestreikt wird. ", erklärte Vanrutten.

Am Freitag haben die Gewerkschaften, die die Piloten bei Brussels Airlines vertreten, einen Streikaufruf veröffentlicht. Das wahrscheinlichste Datum des Streiks dürfte der Beginn der Sommerferien in einigen Wochen sein. Das Bordpersonal von Brussels Airlines prüft momentan noch, ob es ebenfalls streiken soll oder nicht.

In der Zwischenzeit hat das Personal des Gepäckabfertigungsunternehmens Aviapartner in der vergangenen Woche während eines spontanen Streik schon die Arbeit niedergelegt.