Flandern: Schnellere Vergabe von Umweltlizenzen für Windkraftanlagen

Bisher waren in Flandern in erster Instanz noch die Provinzen für die Vergabe von Umweltlizenzen für Projekte zur Errichtung von Windkraftanlagen mit mehr als 1.500 kW zuständig. Nach dem Sommer übernimmt das Bundesland (Region) diese Zuständigkeit, beschloss die flämische Regierung am Freitag. Hierdurch entsteht ein Zeitgewinn von mehreren Monaten und können die höheren Windkraftambitionen schneller umgesetzt werden.