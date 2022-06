Groen hat neues Vorstandsduo: Jeremie Vaneeckhout und Nadia Naji gewinnen im ersten Wahlgang

Rund 7.000 Mitglieder der grünen Partei konnten heute einen neuen Parteivorsitzenden wählen. Dies geschah auf einem Kongress in der Event Lounge in Schaarbeek, aber zum ersten Mal konnten die Mitglieder ihre Stimme auch online abgeben. Insgesamt gaben 38 Prozent der Groen-Mitglieder tatsächlich ihre Stimme ab. Bereits im ersten Wahlgang erhielt das Duo Jeremie Vaneeckhout-Nadia Naji mit 57 Prozent der Stimmen eine Mehrheit.

"Dies ist der Beginn einer neuen Ära für unsere Partei. Getreu unseren Idealen, mit nichts als Respekt vor unseren Vorgängern. Wir danken den anderen Duos für den sportlichen Kampf und den Mitgliedern für das Vertrauen", hieß es in einer ersten Reaktion des Duos. Die derzeitige Vorsitzende Meyrem Almaci wünschte ihren Nachfolgern via Twitter viel Glück.

"Die sozialen Herausforderungen sind enorm. Die Politik trägt in den kommenden Jahren eine große Verantwortung. Wir können es uns nicht leisten, eine Partei zu sein, die ängstlich in einer Ecke sitzt oder zu sehr mit ihrem eigenen Schatten beschäftigt ist. Gerade jetzt brauchen wir eine überzeugende fortschrittliche Politik", schlussfolgert das brandneue Präsidentenduo in seiner ersten Reaktion unmittelbar nach seiner Wahl.