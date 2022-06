Drei Leichen mit Stichwunden in einem Haus in Leuven entdeckt. Identifizierung abgeschlossen

Nach unseren Informationen wurde die Polizei gegen 3 Uhr nachts gerufen, weil in dem Haus in der Zavelstraat in Kessel-Lo geschrien wurde. Auch Nachbarn hörten um diese Zeit Bellen und Schläge aus der Richtung des Hauses. Es war eines der drei Opfer, das kurz vor der Messerstecherei selbst die Polizei gerufen hatte, bestätigt die Staatsanwaltschaft Leuven.

"Die Polizei betrat das Haus während des Einsatzes und fand dort drei Leichen, alle drei mit mehreren Messerstichen", sagt Sarah Callewaert, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Leuven. "Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht klar, was genau passiert ist", sagte sie.

Abgesehen von der Identifizierung der Opfer kann die Staatsanwaltschaft vorerst keine weiteren Angaben machen. Bei den drei verstorbenen Personen handelt es sich um die 54-jährige Bewohnerin des Hauses, ihren 23-jährigen Sohn und einen Freund des Haushalts (47).

Es ist nicht klar, ob die Ereignisse im Familienkreis stattfanden oder ob eine noch unbekannte Person das Verbrechen begangen hat. Die Staatsanwaltschaft hält sich nach eigenen Angaben alle Optionen offen.

"Die Ermittlungen sind noch lange nicht abgeschlossen und werden noch viel Zeit in Anspruch nehmen", sagte Sarah Callewaert, Pressesprecherin bei der Staatsanwaltschaft in Leuven. Im Rahmen dieser umfangreichen Ermittlungen wurden auch Hubschrauberflüge über dem Haus durchgeführt und zusätzliche Polizeibeamte hinzugezogen.